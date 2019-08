Notorischer Ladendieb festgenommen

Der Beschuldigte hielt sich bereits am 15.08.2019 in einem Drogeriemarkt in Stein auf und stahl dort etliche Parfümflakons im Gesamtwert von rund 1.800 Euro. Als der Diebstahl bemerkt wurde, lag den Beamten zunächst nur eine Personenbeschreibung des Täters vor. Erst die Auswertung vorhandenen Videomaterials führte auf die Spur des 31-Jährigen.

Am 17.08.2019 suchte der Beschuldigte erneut den Markt auf und wurde dabei wiedererkannt. Sofort wurde die Steiner Polizei informiert, traf wenig später ein und nahm ihn fest. Einen weiteren Diebstahl hatte er noch nicht begangen.

Nach abgeschlossener Amtsbehandlung und Anzeigeerstattung wegen Verdachts des Diebstahls durfte der Beschuldigte wieder entlassen werden.

