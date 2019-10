Neustadt an der Aisch vor 1 Stunde

Neustadt an der Aisch: Schulgebäude beschmiert

Neustadt an der Aisch (ots) - Im Zeitraum von Freitag (18.10.2019) bis Montag (21.10.2019) beschmierten Unbekannte eine Schule in Neustadt an der Aisch. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.