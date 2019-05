Nach versuchtem Tötungsdelikt - Tat scheint geklärt

Der 38-Jährige Mann gab an, dass er gegen 02:30 Uhr in der Wassertrüdinger Straße in Dinkelsbühl unvermittelt von zwei Unbekannten angegriffen wurde. Hierbei sei er auch mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden.

Nun konnte die Mordkommission der Ansbacher Kriminalpolizei den Tathergang nach umfangreichen Ermittlungen klären.

Der 38-Jährige wird demnach verdächtigt, den körperlichen Angriff erfunden zu haben. Der Mann räumte ein, dass er sich die Verletzungen selbst beigebracht hat. Hierbei soll er unter dem Einfluss von Kräutermischungen gestanden sein.

Der 38-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat verantworten.

Michael Petzold / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell