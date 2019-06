Nürnberg vor 3 Stunden

Nach Lokalüberfall festgenommen - Staatsanwaltschaft stellt Haftantrag

Nürnberg (ots) - Ein 38-jähriger Mann überfiel heute (05.06.2019) in den frühen Morgenstunden ein Lokal in der Nürnberger Innenstadt. Noch am Tatort nahmen ihn Beamte der PI Nürnberg-Mitte fest.