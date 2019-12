Nürnberg/Fürth: Einbrüche in den Stadtgebieten Nürnberg und Fürth - Polizei warnt vor Einbrechern und gibt Präventionshinweise

Erfahrungsgemäß findet fast die Hälfte aller Wohnungseinbrüche im Zeitraum zwischen den Monaten Oktober und Januar statt. Seit Ende November 2019 musste insbesondere in den nördlichen und südlichen Stadtteilen Nürnbergs eine Häufung an Einbrüchen registriert werden. Beispielsweise schlugen Wohnungseinbrecher in dieser Zeit alleine im Stadtteil Katzwang insgesamt 13-mal zu.

Die Polizei setzt neben einer verstärkten Überwachung betroffener Bereiche auf Prävention. Beispielsweise werden gefährdete Stadtviertel in den nächsten Tagen mit Unterstützung von Einheiten der Bereitschaftspolizei und Beamten der mittelfränkischen Reiterstaffel bestreift. Hierbei sollen Anwohner unter anderem durch die Verteilung von Informationsflyern für die bestehende Einbruchsgefahr sensibilisiert werden.

Unabhängig davon gibt die Polizei folgende grundlegende Tipps, mit welchem Verhalten man es den Einbrechern besonders schwer machen kann:

- Die Polizei ist bei der Bekämpfung der Einbruchskriminalität auf Ihre Mithilfe angewiesen. Achten Sie in Ihrer Nachbarschaft auf verdächtige Situationen. Notieren Sie sich im Verdachtsfall insbesondere Kennzeichen von auffälligen Fahrzeugen oder Personenbeschreibungen!

- Zögern Sie grundsätzlich nicht, die Polizei bei verdächtigen Wahrnehmungen in Ihrer Nachbarschaft (z.B. klirrendes Glas, Bohrgeräusche oder ausgelösten Alarmanlagen) umgehend über den Notruf 110 zu alarmieren! Die Polizei wird allen Hinweisen mit der notwendigen Sorgfalt nachgehen.

- Schließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit! Gekippte Fenster und Terrassentüren sind für Einbrecher leicht zu öffnen.

- Pflegen Sie Kontakt zu Ihren Nachbarn - dann haben Einbrecher weniger Chancen. Lassen Sie beispielsweise Ihren Briefkasten leeren, wenn Sie längere Zeit nicht zu Hause sind. Achten Sie im Gegenzug auch auf Fremde im Nachbarhaus oder auf deren Grundstück!

- Sorgen Sie dafür, dass Ihre Wohnung auch bei längerer Abwesenheit einen bewohnten Eindruck macht! Geben Sie in sozialen Netzwerken etc. keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit!

- Stellen Sie sich im Ernstfall einem Verdächtigen nicht selbst in den Weg - alarmieren Sie immer zuerst die Polizei über den Notruf 110! So können Sie sich einer schnellen Unterstützung sicher sein.

Die polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) hat ihre Broschüre "Sicher wohnen" neu aufgelegt und um das Thema Smart Home erweitert. Die Broschüre ist kostenlos bei allen Polizeidienststellen erhältlich oder kann unter www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/1-sicher-wohnen heruntergeladen werden. Zusätzliche Informationen erhalten Bürgerinnen und Bürger auch auf der Internetseite www.k-einbruch.de.

