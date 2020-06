Nürnberg vor 48 Minuten

Nürnberg: Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Nürnberg (ots) - Am späten Abend des 09.06.2020, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Bahnunterführung in der Schalkhaußerstraße. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen.