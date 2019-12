Nürnberg: Zeugensuche nach Verkehrsunfall in Nürnberg

Kurz nach 07:45 Uhr befuhr ein 65-jähriger Kraftfahrer mit seinem Volvo die Stephanstraße in Richtung Tullnaustraße. An der Kreuzung mit der Dürrenhofstraße bog er nach links Richtung Wöhrder Talübergang ab. Dabei kam es zur Kollision mit einem Opel Vectra, der von einem 24-Jährigen gesteuert wurde. Dieser Kraftfahrer war in Richtung Regensburger Straße unterwegs.

Insgesamt wurden bei dem Unfall vier Personen leicht verletzt; der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Nürnberg unter der Telefonnummer 09 11 65 83 - 15 30 in Verbindung zu setzen.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

