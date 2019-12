Nürnberg: Zeugensuche nach Verkehrsunfall im Nürnberger Westen

Gegen 09:30 Uhr befuhren zwei Pkw (Mercedes und Mazda) zeitgleich die Sigmundstraße in Richtung Fürther Straße auf dem mittleren Fahrstreifen. An der Kreuzung beider Straßen kam es dann zur Kollision der Pkw. Nach Angaben der Beteiligten geschah der Unfall beim Abbiegen nach links in die Fürther Straße bzw. beim Geradeausfahren in die Adolf-Braun-Straße.

Verletzt wurde niemand, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der VPI Nürnberg unter der Telefonnummer 09 11 65 83 - 15 30 in Verbindung zu setzen.

