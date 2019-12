Nürnberg vor 22 Minuten

Nürnberg: Wohnungsbrand mit Rauschgiftfund

Nürnberg (ots) - Am Nachmittag des 30.11.2019 brach in einem Mehrfamilienhaus in der Nürnberger Südstadt ein Feuer aus. Als der Brand gelöscht war, fand sich in der betroffenen Wohnung Rauschgift.