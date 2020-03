Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Wohnungsbrand in der Altstadt - Brandursache unklar

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagmorgen (05.03.2020) kam es in der Sebalder Altstadt zu einem Wohnungsbrand in einem Wohnhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.