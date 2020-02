Nürnberg vor 40 Minuten

Nürnberg: Widerstand nach versuchtem Fahrraddiebstahl

Nürnberg (ots) - Am Freitagabend (14.02.2020) leistete ein 16-Jähriger Widerstand, nachdem er bei einem versuchten Fahrraddiebstahl in Nürnberg-Reichelsdorf erwischt und zu seinen Eltern gebracht worden war. Er wurde in Gewahrsam genommen.