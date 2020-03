Nürnberg: Widerstand nach Platzverweis

Gegen 13:15 Uhr erteilten Beamten der PI Nürnberg-Mitte einem 37-Jährigen am Bahnhofspatz einen Platzverweis, da er gegen die Alkoholverbotsverordnung (Konsum von Alkohol im Bereich des Bahnhofes) sowie gegen das Infektionsschutzgesetz (vorläufige Ausgangsbeschränkung) verstoßen hatte.

Der Mann weigerte sich, dem Platzverweis nachzukommen und wurde daher in Gewahrsam genommen. Er wehrte sich gegen das Verbringen in das Streifenfahrzeug und zeigte sich verbal aggressiv. In der Dienststelle versuchte er die Beamten zu schlagen.

Die Polizisten blieben unverletzt.

Den Beschuldigten erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell