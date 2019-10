Nürnberg: Wer hatte Grünlicht - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Gegen 12:00 Uhr fuhr eine Pkw-Fahrerin mit ihrem Mercedes auf der Äußeren Sulzbacher Straße in stadteinwärtige Richtung. Gleichzeitig fuhr eine BMW-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug in der Gegenrichtung und bog nach links in die Äußere Sulzbacher Straße ab.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Verkehrsteilnehmer geben an, bei Grünlicht gefahren zu sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall, insbesondere zur Ampelschaltung geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Nürnberg unter der Telefonnummer 0911 / 6583-1530 zu melden.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell