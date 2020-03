Nürnberg vor 4 Stunden

Nürnberg: Waschmaschine ausgebrannt - keine Personen verletzt

Nürnberg (ots) - Am späten Vormittag geriet gestern (19.03.2020) aus noch unklarer Ursache eine Waschmaschine im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Kettelersiedlung in Brand. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.