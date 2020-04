Nürnberg: Versuchter Fahrraddiebstahl - zwei Tatverdächtige festgenommen

Gegen 03:00 Uhr beobachtete ein Zeuge in der Elbinger Straße ein Pärchen, welches sich in verdächtiger Weise mit Werkzeug an einem abgestellten Fahrrad zu schaffen machte.

Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost konnte die Frau in unmittelbarer Nähe zum Tatort festnehmen. Sie hatte noch vor der Kontrolle versucht, eine Tasche zu verstecken, in der sich ein Fahrradsattel und diverses mögliches Aufbruchswerkzeug befand.

Kurz darauf konnte auch der Mann von einer weiteren Streife festgenommen werde, nachdem er zuvor mit einem E-Bike geflüchtet war. Er hatte ebenfalls eine Tasche mit Werkzeug bei sich.

In der Wohnung der 26-Jährigen konnte schließlich noch ein Kinderfahrrad aufgefunden werden. Möglicherweise ist es ebenfalls entwendet.

Die Ermittlungsgruppe der PI Nürnberg-Ost prüft derzeit, ob es sich bei den sichergestellten Fahrrädern um Diebesgut handelt und ob die beiden Tatverdächtigen noch für weitere Taten in Frage kommen.

