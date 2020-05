Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Versammlungsgeschehen in Nürnberg - Einsatzleiter Hermann Guth setzt auf Vernunft der Bevölkerung

Nürnberg (ots) - Die Polizei betreut am morgigen Samstag (16.05.2020) ein umfangreiches Versammlungsgeschehen im Stadtgebiet Nürnberg. In diesem Zusammenhang appelliert der Leitende Polizeidirektor Hermann Guth in seiner Funktion als Einsatzleiter an die Bürgerinnen und Bürger.