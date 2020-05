Nürnberg: Versammlungsgeschehen in Nürnberg - Die mittelfränkische Polizei bereitet sich auf das Einsatzgeschehen am 23.05.2020 vor

Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, sieht das Konzept von Ordnungsamt und Polizei vor, derartige Versammlungen nicht in der Nürnberger Innenstadt zuzulassen. Eine Vorgehensweise, die sich am vergangenen Wochenende durchaus bewährt hat. Aus diesem Grund werden die Einsatzkräfte der Polizei auch im morgigen Tagesverlauf starke Präsenz in der Nürnberger Innenstadt zeigen, um unangemeldete Menschenansammlungen an neuralgischen Örtlichkeiten zu verhindern. Hierzu werden die mittelfränkischen Polizeieinheiten erneut von Beamten der Bayerischen Bereitschaftspolizei unterstützt werden.

Angemeldete Veranstaltungen werden von der Polizei unter den Gesichtspunkten der Sicherheit und des Infektionsschutzes betreut. Hierbei steht die Einsatzleitung der Polizei auch morgen in engem Kontakt zu Verantwortlichen der Stadt Nürnberg.

Die Teilnehmer an den Versammlungsorten sind erneut dazu aufgerufen, zu jeder Zeit den erforderlichen Abstand zu anderen Personen einzuhalten. Von Seiten der Polizei wird außerdem empfohlen, eine Gesichtsmaske zu tragen. Wer vorsätzlich gegen die Bestimmungen zum Infektionsschutz verstößt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch seine Mitmenschen!

Die mittelfränkische Polizei hofft auch diesmal auf ein friedliches Veranstaltungsgeschehen und setzt wie gewohnt auf eine Kooperation zwischen Einsatzkräften und Versammlungsteilnehmern. Um das polizeiliche Einsatzverhalten jederzeit transparent zu gestalten, werden den Bürgerinnen und Bürgern erneut Kommunikationsbeamte als direkte Ansprechpartner zur Seite stehen. Außerdem wird das Einsatzgeschehen wieder auf den bekannten Social Media Kanälen der mittelfränkischen Polizei begleitet:

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell