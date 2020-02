Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Versammlungsgeschehen am Samstag, 22.02.2020, in Nürnberg - Verkehrslagemeldung

Nürnberg (ots) - Am morgigen Samstagnachmittag (22.02.2020) findet in Nürnberg eine Kundgebung mit Aufzug unter dem Motto "Rechter Terror in Hanau" statt. Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.