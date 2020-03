Nürnberg: Verkehrsunfall mit Rettungswagen - zwei Personen leicht verletzt

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn auf der Regensburger Straße in stadteinwärtiger Richtung. An der Kreuzung zum Ben-Gurion-Ring kam es aus bislang ungeklärter Ursache im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem Opel, der den Ben-Gurion-Ring in Richtung Bayernstraße befuhr.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Die beiden Insassen des Rettungswagens (Fahrer und Beifahrer) erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Die Fahrerin des Opels und ihre Tochter blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden ist noch unklar, dürfte jedoch im fünfstelligen Bereich liegen.

Die Verkehrspolizei Nürnberg war mit der Unfallaufnahme betraut. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell