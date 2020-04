Nürnberg vor 5 Stunden

Nürnberg: Unerlaubter Aufenthalt im Park endete mit Festnahme

Nürnberg (ots) - Polizeibeamte nahmen gestern Nachmittag (05.04.2020) einen 36-Jährigen in einer Parkanlage in der Nürnberger Innenstadt in Gewahrsam. Gegen diese Maßnahme versuchte sich der renitente Mann jedoch unter anderem mit Kopfstößen zur Wehr zu setzen.