Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Unbeteiligte greift Beamte bei Kontrolle an

Nürnberg (ots) - Am Samstagnachmittag (21.12.2019) verhinderte eine 25-jährige Frau die Festnahme eines Mannes in Nürnberg-Maxfeld, indem sie die Beamten angriff. Anschließend wurde sie selbst in Haft genommen.