Nürnberg: Unbekannter schlägt mit Axt auf Auto ein - Zeugenaufruf

Gegen 12:15 Uhr geriet ein Autofahrer (unterwegs mit einem VW Passat) in der Sulzbacher Straße auf Höhe der Hausnummer 77 mit mehreren unbekannten in Streit. Im Verlauf des Streits zog einer der Unbekannten eine Axt aus einem mitgeführten Rucksack und schlug auf das Fahrzeug des Autofahrers ein. Dieser wurde hierbei nicht verletzt und flüchtete. An dem VW Passat entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Hintergrund des Streits ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben sich unter der Telefonnummer 0911 91950 zu melden. /

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell