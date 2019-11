Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Überraschungsangriff auf Kundin - Festnahme

Nürnberg (ots) - Ein 33-jähriger Betrunkener fiel am Montagnachmittag (11.11.2019) in einem Einkaufszentrum im Westen Nürnbergs auf. Er griff grundlos eine Kundin an und beschimpfte sie.