Nürnberg vor 51 Minuten

Nürnberg: Tote Person im Stadtgebiet - vermutlicher Drogentoter

Nürnberg (ots) - Am Mittwochnachmittag (27.05.2020) verstarb ein 36-Jähriger in der Nürnberger Innenstadt. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Mann an einer Überdosis Rauschgift verstorben sein.