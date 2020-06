In einem Verbrauchermarkt in der Holzgartenstra�e wurde ein Mann beobachtet, als er zwei Dosen eines Energydrinks einsteckte, an der Kasse jedoch nur eine Dose bezahlte. Als er von einem Ladendetektiv angesprochen wurde, versuchte der mutma�liche Dieb zu flüchten. Laut Aussage des Detektivs habe der Mann ihn angegriffen, über die Schulter geworfen und ins Gesicht geschlagen.

Eine Polizeistreife konnte den 28-Jährigen noch in der Nähe des Tatorts anhalten und festnehmen. Der Detektiv wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht und der Tatverdächtige wegen räuberischen Diebstahls angezeigt.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell