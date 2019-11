Nürnberg: Taschendiebe festgenommen

Eine 75-jährige Frau sprach gegen 13:30 Uhr den Angestellten eines Einkaufszentrums in der Dombühler Straße an und erklärte, dass ihr soeben die Geldbörse entwendet wurde. Zunächst wurde sie von einem Unbekannten angesprochen und abgelenkt. Anschließend stellte sie den Diebstahl fest.

Da sich der mutmaßliche Täter (24) noch im Einkaufszentrum aufhielt, wurde er von dem Angestellten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Während Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West die Geschädigte vernahmen, wurde der Beschuldigte an das Fachkommissariat für Taschendiebstahl der Kriminalpolizei Nürnberg übergeben und dort zum Tatvorwurf gehört. Dabei stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige in Begleitung eines 35-jährigen Mannes handelte. Er konnte noch am Nachmittag durch Beamte der Nürnberger Kriminalpolizei an seinem Wohnsitz festgenommen werden.

Beide Täter kommen ersten Erkenntnissen nach für rund ein Dutzend Taschendiebstähle in Frage. Die beiden Tatverdächtigen werden im Laufe des heutigen Tages (21.11.2019) einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Nürnberg zur Prüfung der Haftfrage überstellt.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell