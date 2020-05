Nürnberg: Streitigkeit führte zum Auffinden von Betäubungsmitteln

Gegen 21:30 Uhr wurde ein Streit zwischen zwei Männern in der Kirchenstraße mitgeteilt. Beide Personen (39 Jahre) gaben an, vom jeweils anderen mit diversen Gegenständen angegriffen worden zu sein. Bei der Suche nach einem Tatwerkzeug fanden Beamte der PI Nürnberg-Ost in der Wohnung eines Beteiligten in einem Schrank eine Cannabis-Aufzuchtanlage und diverses Zubehör für den Betäubungsmittelkonsum.

Die Kontrahenten machten gegenüber der Polizei keine Verletzungen geltend. Der Besitzer der Aufzuchtanlage zeigte sich während der Sachbearbeitung psychisch auffällig und wurde zur Verhütung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Gegen die Beteiligten wurden jeweils Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie gegen einen der Männer wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell