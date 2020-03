Nürnberg vor 9 Minuten

Nürnberg: Streit zwischen Fahrradfahrer und Autofahrer eskaliert - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagabend (05.03.2020) kam es in der Innenstadt aufgrund eines Überholvorgangs zwischen einem PKW-Fahrer und einem Fahrradfahrer zu einer Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der Radfahrer zwei Fahrzeuge beschädigte. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.