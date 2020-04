Nürnberg: Staatstheater mit Hakenkreuzen beschmiert - Zeugensuche

Am Montagvormittag (27.04.2020) wurde die Sachbeschädigung von einem Zeugen bemerkt, der die Polizei verständigte. Die beiden etwa 30 x 30 cm großen Hakenkreuze, die an der Seite des Karl-Pschigode-Platzes an die Fassade gesprüht wurden, sind mittlerweile abgeklebt. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen.

Die Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

