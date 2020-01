Nürnberg: Serie von Sachbeschädigungen in Langwasser scheint geklärt

Im Zeitraum von April 2019 bis in den Januar 2020 kam es in mindestens 47 Fällen zu Sachbeschädigungen an geparkten Kraftfahrzeugen im so genannten Wettersteinviertel in Langwasser. In allen Fällen zerkratzte ein Unbekannter die parkenden Fahrzeuge mit einem unbekannten Gegenstand. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird insgesamt auf circa 90.000 Euro geschätzt.

Der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd gelang es nun nach intensiven Ermittlungen und einem Zeugenhinweis einen Tatverdächtigen zu identifizieren. Es handelt sich hierbei um einen in Langwasser wohnenden Rentner. Gegen den Mann wurden nun entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. /

