Nürnberg: Senior von Straßenbahn erfasst

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 13:45 Uhr an der Fußgängerfurt der Straßenbahnhaltestelle Bamberger Straße. Der Senior wurde von der stadteinwärts fahrenden Straßenbahn der Linie 4 erfasst, als er die Furt von der Marienbergstraße in Richtung Bamberger Straße überquerte. Nach notärztlicher Erstversorgung kam der Mann mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Die Straßenbahnfahrerin (26) erlitt einen Schock und wurde von Kräften der Verkehrsaktiengesellschaft Nürnberg (VAG) betreut.

Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg nahm den Unfall auf. Ein Sachverständiger kam auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zur Klärung des genauen Unfallhergangs vor Ort. Während der Unfallaufnahme kam es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. Die VAG setzte im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr Taxen als Schienenersatzverkehr zwischen den Haltestellen Hallertor und Wegfeld ein.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Nürnberg unter der Telefonnummer 0911 6583 - 1530 zu melden. /

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell