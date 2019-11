Nürnberg: Schwer verletzter Mann aufgefunden - Zeugenaufruf

Gegen 04:20 Uhr entdeckte ein Zeuge den 19-Jährigen am Aufseßplatz. Er lag auf dem Boden, am Hals hatte er eine Schnittverletzung. Er war aber ansprechbar. Allerdings verweigerte er zunächst jede ärztliche Behandlung. Als er kurz darauf zu Fuß in Richtung Ohmstraße lief, brach er zusammen und musste am Ende durch einen Notarzt erstversorgt werden. Anschließend fuhr der Rettungsdienst den Heranwachsenden in eine Klinik. Angeblich bestehe keine Lebensgefahr.

Die Nürnberger Kriminalpolizei geht nach aktuellen Erkenntnissen davon aus, dass dem Opfer die Verletzung von einem bisher unbekannten Täter zugefügt wurde. Deshalb ist es für die Ermittler der Mordkommission wichtig, Hinweise zu erhalten.

Zeugen, die vor dem genannten Zeitpunkt Wahrnehmungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Auffinden des 19-Jährigen stehen könnten (Streitigkeiten, Schlägerei, lautstarke Auseinandersetzungen o.ä.), werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 09 11 2112 - 3333 in Verbindung zu setzen.

