Nürnberg: Schlägerei zwischen mehreren Personen - Zeugen gesucht

Gegen 16:00 Uhr kam es zwischen dem Geschädigten und einem der unbekannten Männer auf dem Gehweg in der Schweinauer Straße, Ecke Grünstraße, zu einer verbalen Auseinandersetzung, die in einer Rangelei mündete. Der Geschädigte nahm sein Gegenüber in den Schwitzkasten, woraufhin diesem vier weitere Männer zu Hilfe eilten. Sie schlugen nun gemeinsam auf den 18-Jährigen ein, sodass dieser zu Boden ging. Hier trat die Gruppe mehrfach gegen den Körper ihres Opfers.

Nach der Tat gingen die Täter in unbekannte Richtung davon.

Der Geschädigte wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Es liegt lediglich eine vage Personenbeschreibung der Täter vor:

Bei der Personengruppe soll es sich um Südländer gehandelt haben. Alle Männer waren ca. 20 Jahre alt. Einer der Männer soll mit Vornamen eventuell "Diego" heißen.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-West hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911/75905-0 zu melden.

