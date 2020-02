Nürnberg vor 39 Minuten

Nürnberg: Sachbeschädigung an Geschäftsstelle Bündnis 90/Die Grünen - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Unbekannte Täter beschädigten in den letzten Tagen die Leuchtreklame an der Geschäftsstelle Bündnis 90/Die Grünen in der Nürnberger Innenstadt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.