Nürnberg: Renitenter Patient leistete Widerstand

Gegen 23:00 Uhr baten Kräfte des Rettungsdienstes um Unterstützung bei der Behandlung eines Patienten in der Karolinenstraße. Der Mann sollte nach vorangegangenem Drogenkonsum zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Nach der Ansprache des Mannes durch die Polizei stand dieser auf und schlug unvermittelt in Richtung der Beamten. Zudem spuckte er in deren Richtung.

Erst nach dem Eintreffen weiterer Streifen konnte der Mann unter Kontrolle gebracht werden. Nachdem er sich beruhigt hatte, wurde er schließlich zur Entnahme einer staatsanwaltschaftlich angeordneten Blutprobe und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die 28-jährige Polizeibeamtin und ihr 24-jähriger Kollege erlitten bei dem Angriff Schürfwunden an den Beinen. Dem Beamten biss der Mann zudem in den rechten Unterschenkel.

Gegen den 25-jährigen Mann wird nun u.a. wegen Körperverletzung und wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Marc Siegl/n

