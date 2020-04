Nürnberg 26.04.2020

Nürnberg: Räuberischer Diebstahl in einem Supermarkt - Festnahme

Nürnberg (ots) - Am Freitagnachmittag (24.04.2020) entwendete ein 39-jähriger Mann in einem Supermarkt in der Nürnberger Südstadt Zigaretten und Alkohol. Als er hierauf angesprochen wurde, versuchte er zu flüchten und verletzte einen Mitarbeiter.