Nürnberg: Räuberischer Diebstahl eines Handys - Zeugen gesucht

Die Geschädigte befand sich gegen 21:30 Uhr am ZOB in Nürnberg. Sie legte ihr Handy kurz neben sich um ihre Schuhe zu binden. Diesen Moment nutze ein Unbekannter und nahm das Handy an sich. Die 49-Jährige hielt den Mann fest und versuchte ihn an der Flucht zu hindern. Der Täter schubste die Frau und flüchtete mit ihrem Handy in Richtung des Bahnhofs.

Die Geschädigte erlitt Rückenschmerzen, eine medizinische Behandlung war nicht notwendig.

Beschreibung des Täters: männlich, ca. 25 Jahre, ca. 165 cm groß. Er trug eine dunkelgraue Steppjacke und eine dunkle Hose.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalles, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 zu melden.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell