Nürnberg: Rabiater Ladendieb wehrte sich heftig - Haftbefehl beantragt

Gegen 11:15 Uhr fiel der spätere Beschuldigte einem Ladendetektiv in einem Kaufhaus in der Königstraße beim Diebstahl von kosmetischen Erzeugnissen und Getränken auf. Als der mutmaßliche Dieb daraufhin angesprochen wurde, kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung mit dem Detektiv, dessen Kollegen und dem Beschuldigten. Am Ende gelang es nur mit Mühe, den 19-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Sowohl der Beschuldigte als auch ein Detektiv wurden verletzt. Beide Beteiligte kamen in ein Krankenhaus.

Nach Abschluss der ärztlichen Behandlung übernahm das Fachkommissariat der Kripo Nürnberg die weitere Sachbearbeitung. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth beantragte gegen den Nürnberger einen Haftbefehl wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls.

