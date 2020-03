Nürnberg 16.03.2020

Nürnberg: "Poser"- Fahrzeug sichergestellt

Nürnberg (ots) - Am Sonntagmittag (15.03.2020) zog die Verkehrspolizei in Nürnberg ein Fahrzeug eines Rasers buchstäblich aus dem Verkehr. Der 36-jährige Fahrer war kurz vorher mit knapp 120 km/h in der Stadt unterwegs.