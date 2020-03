Nürnberg: Polizeieinsatz nach Familienstreit - zwei Beamte leicht verletzt

Gegen 18:45 Uhr teilten Zeugen der Einsatzzentrale Mittelfranken einen lautstarken Familienstreit in einem Mehrfamilienhaus in der Kohlenhofstraße mit. Beim Eintreffen der ersten Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte hatte sich die Situation zunächst beruhigt. Ein Beteiligter war noch immer sehr aufgebracht und hielt einen Besenstiel in der Hand. Die Polizisten konnten den 32-Jährigen zunächst beruhigen und ihm den Besenstiel abnehmen.

Im weiteren Verlauf sollte der 32-Jährige durchsucht werden. Bei der Ankündigung reagierte der renitente Mann sofort hochaggressiv und stieß einen Polizisten gegen den Oberkörper. Den zweiten Polizeibeamten schlug er mit der Faust ins Gesicht und versuchte nach einer Grillgabel zu greifen. Unter Anwendung von unmittelbarem Zwang konnte dies verhindert, der Angreifer gefesselt und durchsucht werden. Hierbei fanden die Beamten noch eine geringe Menge Drogen und stellten diese sicher.

Die beiden Polizisten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt, blieben aber weiterhin dienstfähig.

Der 32-Jährige musste aufgrund seines weiterhin aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen werden. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren u. a. wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz ein.

