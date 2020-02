Nürnberg: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in der Konstanzenstraße

Gegen 09:00 Uhr versuchte ein Fahrzeugführer in der Konstanzenstraße im Bereich zwischen der Schneppenhorststraße und der Leopoldstraße am Straßenrand einzuparken. Hierbei beschädigte er einen Kleinwagen der Marke Smart am Fahrzeugheck. Anschließend setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Der Verkehrspolizei Nürnberg ist bekannt, dass ein Zeuge den Vorfall beobachtet hat. Dieser versuchte, den Fahrzeugführer durch Hinterherrufen zum Anhalten zu bewegen. Auch andere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0911 6583 - 1530 mit der Verkehrspolizei Nürnberg in Verbindung zu setzen.

Marc Siegl

