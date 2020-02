Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Politisch motivierte Schmierereien auf Schulhof - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Nürnberg (ots) - Vermutlich in der Nacht von Dienstag (04.02.2020) auf Mittwoch (05.02.2020) brachten Unbekannte mehrere politisch motivierte Schmierereien auf dem Pausenhof einer Schule in der Südstadt an. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.