Nürnberg: POL-MFR: (97) Zeugen nach Sachbeschädigungen an parkenden PKW gesucht

Im Zeitraum zwischen 03.00 Uhr und 08:00 Uhr beschädigten Unbekannte die Außenspiegel von mehreren parkenden Fahrzeugen in der Bauvereinstraße, Rahm und in der Adamstraße. Zudem wurde an diesen Fahrzeugen zum Teil die Karosserie verkratzt.

Auch an einem abgestellten Elektroroller entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost geführt. Zeugen, welche Angaben zur Klärung der Taten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost unter der Telefonnummer 0911 9195-0 in Verbindung zu setzen.

