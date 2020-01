Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: POL-MFR: (94) Renitente Frau im Südklinikum griff Polizeibeamten an

Nürnberg (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd wurden am Samstag (18.01.2020) wegen einer renitenten Frau in die Notaufnahme des Südklinikums gerufen. Als sie die Frau in Gewahrsam nahmen, versetzte diese einem Polizeibeamten einen Faustschlag ins Gesicht.