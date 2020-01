Nürnberg: POL-MFR: (82) Älteres Paar löste größeren Polizeieinsatz aus

Eine Fußgängerin war gegen 14:30 Uhr beim Verlassen des Waldes in der Landwiesenstraße von einem ca. 60-70 Jährigen in Begleitung einer etwa gleichaltrigen Frau angesprochen worden. Der Mann war offensichtlich auf der Suche nach einem weiteren unbekannten Mann. Verbunden mit Drohungen bei seinem etwaigen Antreffen, kam es auch zum Vorzeigen von zwei Schusswaffen. Anschließend setzte das Paar seinen Weg in Richtung Reichswald fort.

Die Zeugin verständigte umgehend die Polizei, woraufhin eine Fahndung mit zahlreichen Streifen der Polizeiinspektionen Nürnberg-Ost, Altdorf und Ergänzungsdienste mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und Diensthunden eingeleitet wurde.

Beschreibung der Gesuchten: Der Mann war zwischen 60 und 70 Jahren alt, ca. 165 cm groß, korpulent, ungepflegter Bart, bekleidet mit einer dunklen Jacke und blauen Jeans.

Die Frau war ebenfalls zwischen 60 und 70 Jahren alt, ca. 155 cm groß, zierlich, lockige graue Haare, bekleidet mit einer grünen Mütze, grünen Jacke und einer Jeans.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Identität der Gesuchten geben könne, werden gebeten die Polizei unter dem Notruf 110 zu verständigen. /

