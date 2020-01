Nürnberg: POL-MFR: (79) Dreistes Auftreten zweier Trickdiebinnen - Zeugen gesucht

Gegen 13:00 Uhr klingelten zwei Frauen an der Wohnungstür einer 81-jährigen Seniorin und baten unter einem Vorwand um Einlass. Als dies verneint wurde, drängte sich eine der Frauen an der Bewohnerin vorbei, die zweite Frau folgte im Anschluss, was von der Geschädigten erst später bemerkt wurde.

Die beiden unbekannten Frauen versuchten die 81-Jährige durch Gespräche abzulenken und hielten sich abwechselnd in verschiedenen Zimmern der Wohnung auf. Trotz mehrfacher Aufforderung, die Wohnung zu verlassen, setzten sie ihre Handlungen fort.

Letztendlich verließen die Frauen nach einiger Zeit die Wohnung. Bislang liegen keine Erkenntnisse über einen etwaigen Entwendungsschaden vor.

Beschreibung:

1. weiblich, ca. 35 Jahre, ca. 165 cm, auffällig geschminkt, sehr gepflegtes Erscheinungsbild, trug dunkle Oberbekleidung

2. weiblich, ca. 25 bis 30 Jahre, ungepflegtes Erscheinungsbild, trug dunkle Oberbekleidung, eine graue Jeans und eine Strickjacke.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die auffällige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu den beiden gesuchten Frauen machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 zu melden.

