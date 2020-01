Nürnberg: POL-MFR: (78) Wer hatte Grünlicht? - Zeugen gesucht

Gegen 07:00 Uhr fuhr ein Kia-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf der Zollhausstraße in stadtauswärtiger Richtung. An der Einmündung zur Breslauer Straße bog das Fahrzeug nach links in die Breslauer Straße ab.

Aus bislang unbekannter Ursache kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem Seat Leon, der die Zollhausstraße in der Gegenrichtung befuhr. Beide Verkehrsteilnehmer blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 25.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Nürnberg war mit der Unfallaufnahme betraut. Da beide Fahrzeugführer angaben, bei Grünlicht gefahren zu sein, bittet die Polizei um Zeugen, die das Unfallgeschehen möglicherweise beobachtet haben. Hinweise unter der Telefonnummer 0911/6583-1530.

