Nürnberg: POL-MFR: (76) Zeugen nach Verkehrsunfallflucht an der Stadtgrenze gesucht

Gegen 16:30 Uhr stand der spätere Geschädigte an der Fahrerseite eines Fahrzeuges, welches in der Höfener Straße, etwa auf Höhe der Hausnummer 87 in Richtung Rothenburger Straße stand. Ein vorbeifahrender roter Pritschenwagen mit silberner Ladefläche fuhr daran vorbei und streifte den 48-Jährigen. Dieser wurde gegen den stehenden Pkw geschleudert und nicht unerheblich verletzt. Auch am Pkw entstand Sachschaden.

Der Fahrer des Pritschenwagens fuhr anschließend weiter.

Die Verkehrspolizei Nürnberg war mit der Unfallaufnahme betraut. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911/6583-1530 zu melden.

