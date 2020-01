Nürnberg: POL-MFR: (73) Strohballen angezündet - Polizei sucht Zeugen

Am Nachmittag des Neujahrstages (01.01.2020) gerieten mehrere Strohballen, die auf einem Feld in der Moosäckerstraße abgelegt waren, in Brand. Durch das rasche Einschreiten der Feuerwehr konnten die Flammen schnell gelöscht werden. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass es sich möglicherweise um Brandstiftung handeln könnte. Im Nahbereich stellte die Polizei mehrere Wunderkerzen sicher, die mit hoher Wahrscheinlichkeit den Brand auslösten.

Insgesamt brannten ca. 250 Strohballen ab bzw. wurden durch das Löschwasser unbrauchbar. Der Schaden beträgt einige hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nürnberg-West unter der Telefonnummer 0911/65830 in Verbindung zu setzen.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell