Nürnberg: POL-MFR: (58) Wohnungsbrand in Nürnberg-Langwasser - hoher Sachschaden

Nürnberg (ots) - Am Samstagnachmittag (11.01.2020) brach in einer Wohnung in Nürnberg-Langwasser ein Feuer aus. Die Wohnung ist nunmehr unbewohnbar, es entstand hoher Sachschaden.